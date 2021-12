Venezia, Zanetti: 'Il ko fa male, ma non ci ridimensiona' (Di domenica 5 dicembre 2021) Venezia - Amareggiato l'allenatore del Venezia Paolo Zanetti, dopo aver subito la pazzesca rimonta del Verona (3 - 4). Così il tecnico veneto ai microfoni di Dazn: "Difficilmente parlo molto dopo la ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 5 dicembre 2021)- Amareggiato l'allenatore delPaolo, dopo aver subito la pazzesca rimonta del Verona (3 - 4). Così il tecnico veneto ai microfoni di Dazn: "Difficilmente parlo molto dopo la ...

Advertising

infoitsport : Venezia, Zanetti: “Oggi per noi è un boccone molto amaro” - infoitsport : Venezia, amarezza Zanetti: 'Il 3-0 per noi era una situazione nuova, non molliamo' - sportli26181512 : Venezia, Zanetti: 'Il ko fa male, ma non ci ridimensiona': L'allenatore: 'L'inferiorità numerica può aver creato qu… - Luxgraph : Venezia, Zanetti: 'Questo ko non ci ridimensionerà' - serieAnews_com : #Venezia, #Zanetti: “Non do colpe alla rosa, come fanno altri miei colleghi” #mourinho #ASRoma #VeneziaVerona -