Venezia-Verona, le formazioni ufficiali: Tudor senza un top (Di domenica 5 dicembre 2021) Partita molto importante in chiave salvezza per il Venezia. La squadra di Zanetti deve assolutamente fare punti per continuare a credere nel sogno salvezza. VeneziaD’altro canto, il Verona cercherà di ottenere punti per riprendere il proprio cammino, dopo alcune battute d’arresto. Negli scaligeri, però, mancherà Barak. Tudor ha deciso di lanciare Ilic trequartista assieme a Caprari. Di seguito le scelte dei due tecnici. Venezia – Romero, Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Vacca, Kiyine, Aramu, Henry, Okereke. Verona – Montipò; Casale, Dawidowicz, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Ilic, Caprari; Simeone. Leggi su rompipallone (Di domenica 5 dicembre 2021) Partita molto importante in chiave salvezza per il. La squadra di Zanetti deve assolutamente fare punti per continuare a credere nel sogno salvezza.D’altro canto, ilcercherà di ottenere punti per riprendere il proprio cammino, dopo alcune battute d’arresto. Negli scaligeri, però, mancherà Barak.ha deciso di lanciare Ilic trequartista assieme a Caprari. Di seguito le scelte dei due tecnici.– Romero, Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Vacca, Kiyine, Aramu, Henry, Okereke.– Montipò; Casale, Dawidowicz, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Ilic, Caprari; Simeone.

