Venezia - Verona | da 3 - 0 a 3 - 4! Il Sassuolo rimonta lo Spezia

(Di domenica 5 dicembre 2021) Dall'inferno al paradiso in una partita, ilcrolla e poi rinasce nel derby con ilche non si giocava in Serie A dal 9 ettembre 2001. Al Penzo la squadra di Zanetti chiude il primo tempo ...

SquawkaNews : 12': Venezia 1-0 Verona 19': Venezia 2-0 Verona 28': Venezia 3-0 Verona 52': Venezia 3-1 Verona 65': Venezia 3-2 Ve… - Bonetti : Venezia 1-0 Verona Venezia 2-0 Verona Venezia 3-0 Verona Venezia 3-1 Verona Venezia 3-2 Verona Venezia 3-3 Verona V… - futbolarena : ?????? ? 12' Venezia 1-0 Verona ? 20' Venezia 2-0 Verona ? 27' Venezia 3-0 Verona ? 53' Venezia 3-1 Verona ? 65' Vene… - MirekuAdnan : RT @SquawkaNews: 12': Venezia 1-0 Verona 19': Venezia 2-0 Verona 28': Venezia 3-0 Verona 52': Venezia 3-1 Verona 65': Venezia 3-2 Verona 67… - Loverpool1991 : RT @SquawkaNews: 12': Venezia 1-0 Verona 19': Venezia 2-0 Verona 28': Venezia 3-0 Verona 52': Venezia 3-1 Verona 65': Venezia 3-2 Verona 67… -

Dall'inferno al paradiso in una partita, ilcrolla e poi rinasce nel derby con ilche non si giocava in Serie A dal 9 ettembre 2001. Al Penzo la squadra di Zanetti chiude il primo tempo avanti 3 - 0 ma nella ripresa il sogno si ...Commenta per primo(4 - 3 - 1 - 2): Romero; Mazzocchi (dal 21'st Ebuhei), Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj,... Zanetti(3 - 4 - 2 - 1): Montipò; Casale (dal 30'pt Magnani), Dawidowicz,...La Fiorentina scavalca il Bologna per tre reti a due inserendosi in piena zona Europa League, rimonta clamorosa dell’Hellas Verona capace di recuperare dal 3-0 al 3-4 ai danni del Venezia. Anche il ...Pioggia di gol e di emozioni nelle due partite del primo pomeriggio domenicale della sedicesima giornata di Serie A. Il Verona si è imposto con una clamorosa rimonta in casa del Venezia, capace di vol ...