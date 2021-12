Venezia-Hellas Verona, Serie A: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 5 dicembre 2021) Alle ore 15.00 Venezia e Hellas Verona si affrontano allo Stadio Penzo, nel match valido per il sedicesimo turno di Serie A. I padroni di casa stanno ben figurando nel loro primo campionato nella massima Serie da neopromossa. La squadra di Zanetti si è staccata leggermente dal fondo della classifica, arrivando al quindicesimo posto, a quota 15 punti. Il terz’ultimo posto del Genoa dista 5 punti, margine che la squadra veneta vorrà incrementare a tutti i costi. Con tre punti, infatti, i lagunari potrebbero fare un bel balzo in avanti, complice una classifica molto compatta nella zona centrale. Gli ospiti hanno leggermente rallentato il proprio cammino nelle ultime uscite, ma rimangono comunque una delle realtà più solide dell’intera competizione. Gli scaligeri si sono spinti, grazie all’ottimo lavoro di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 5 dicembre 2021) Alle ore 15.00si affrontano allo Stadio Penzo, nel match valido per il sedicesimo turno diA. I padroni di casa stanno ben figurando nel loro primo campionato nella massimada neopromossa. La squadra di Zanetti si è staccata leggermente dal fondo della classifica, arrivando al quindicesimo posto, a quota 15 punti. Il terz’ultimo posto del Genoa dista 5 punti, margine che la squadra veneta vorrà incrementare a tutti i costi. Con tre punti, infatti, i lagunari potrebbero fare un bel balzo in avanti, complice una classifica molto compatta nella zona centrale. Gli ospiti hanno leggermente rallentato il proprio cammino nelle ultime uscite, ma rimangono comunque una delle realtà più solide dell’intera competizione. Gli scaligeri si sono spinti, grazie all’ottimo lavoro di ...

