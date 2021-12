Venezia-Hellas Verona, le formazioni ufficiali: assente Barak (Di domenica 5 dicembre 2021) Il Venezia vuole tornare a fare punti dopo le ultime due sconfitte nelle sfide proibitive contro Inter e Atalanta, l’avversario odierno è il Verona reduce dal pareggio interno contro il Cagliari (di seguito le formazioni ufficiali). Le due squadre si affrontano per la prima volta dal gennaio 2002 e quello odierno sarà il primo derby veneto in Serie A da Hellas Verona-Chievo del marzo 2018. Negli ultimi cinque incontri tra due formazioni venete nel massimo campionato, la squadra di casa è sempre andata a punti (due pareggi seguiti da tre successi). Fari puntati su Mattia Aramu, autore di quattro gol in questo campionato: tutti segnati in casa dei lagunari. Il Verona vuole sfatare un tabù: ha vinto soltanto due delle ultime 17 partite di Serie A ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 5 dicembre 2021) Ilvuole tornare a fare punti dopo le ultime due sconfitte nelle sfide proibitive contro Inter e Atalanta, l’avversario odierno è ilreduce dal pareggio interno contro il Cagliari (di seguito le). Le due squadre si affrontano per la prima volta dal gennaio 2002 e quello odierno sarà il primo derby veneto in Serie A da-Chievo del marzo 2018. Negli ultimi cinque incontri tra duevenete nel massimo campionato, la squadra di casa è sempre andata a punti (due pareggi seguiti da tre successi). Fari puntati su Mattia Aramu, autore di quattro gol in questo campionato: tutti segnati in casa dei lagunari. Ilvuole sfatare un tabù: ha vinto soltanto due delle ultime 17 partite di Serie A ...

