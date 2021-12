Variante Omicron | rischio nuovo contagio per guariti | studio

Leggi su italiasera

(Di domenica 5 dicembre 2021) Ladel coronavirus collegata ad un picco di reinfezioni in Sudafrica: ildi reinfezioni in soggetti giàpotrebbe essere doppio rispetto alle varianti precedenti.E’ l’ipotesi che caratterizza unonon ancora sottoposto a peer review. Gli scienziati, evidenzia la Bbc, hanno analizzato circa 36.000 campioni ‘sospetti’ per verificare dati relativi a seconde infezioni. I dati non hanno evidenziato picchi durante le ondate dominate nel paese dalla varianti Beta o Delta che pure, secondo risultati ottenuti in laboratorio, avrebbero avuto la parziale capacità di superare la barriera del vaccino. Ora, nel paese che ha scoperto la, si registra un’impennata di reinfezioni: non tutti i pazienti sono stati sottoposti ad ...