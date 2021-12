Variante Omicron | l’esperto del Sudafrica | «Colpisce i giovani ma finora ha provocato una malattia più lieve»

(Di domenica 5 dicembre 2021) Per il direttore dell’Africa Health Research Institute (AHRI) Willem Hanekom laè altamente trasmissibile ma ha meno dell’1% di possibilità di reinfezione e lache provoca è «più»., intervistato oggi dalla Bbc, ha detto che l’aumento dei casi nel paese è molto più forte delle ultime tre ondate, ma «gli unici dati che abbiamosuggeriscono che lapuò manifestarsi maggiormente nelle persone piùe soprattutto neinon vaccinati e, nel complesso,è apparsa più. Ma, ancora una volta, voglio dire che dobbiamo essere cauti: questi sono i primi giorni». Il virologo Fabrizio Pregliasco, in un’intervista rilasciata ad ...

Advertising

GuidoDeMartini : ??DELIRIO??Variante Indiana-Brasiliana-Sudafricana Delta-Omicron; dose 1/2/3/4; zona????????; lockdodwn per vaccinati/no… - istsupsan : #covid19 ?? Variante #Omicron, nella piattaforma ICoGen ci sono al momento 9 sequenze depositate: - 7 del cluster re… - ladyonorato : 'L'associazione medica sudafricana afferma che la variante di Omicron causa una malattia lieve' (pubblicato il 27 n… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: I primi dati raccolti - seppur ancora incompleti - dimostrerebbero che la variante Omicron del virus Sars-CoV-2 si starebbe ad… - MatteoDiLallo : RT @Massi_Fantini84: Piccolo appello a medici, scienziati e rappresentanti delle istituzioni che parlano di variante omicron in TV. Se avet… -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Omicron

Lapreoccupa il consulente scientifico del Ministero della Salute, Walter Ricciardi : il docente di Igiene Pubblica, intervistato oggi dal "Messaggero", sottolinea come potrebbero ...La nuova misura, introdotta alla luce della diffusione delladel coronavirus, vale per tutte le persone di età superiore ai 12 anni. "L'introduzione di test prima della partenza, con ...(ANSA) - COPENAGHEN, 05 DIC - Il bilancio dei casi di variante Omicron del Covid-19 registrati in Danimarca è salito a 183. Lo riferiscono le autorità sanitarie locali, parlando di una diffusione "inq ...La Variante Omicron fa aumentare il rischio di reinfezioni in soggetti già guariti potrebbe essere doppio rispetto alle varianti precedenti ...