Variante Omicron e Green pass, “frenano prenotazioni in hotel” (Di domenica 5 dicembre 2021) Il governo adotti un criterio selettivo per aiutare le tante strutture ricettive che continuano a stare in difficoltà. E’ la richiesta di Assohotel-Confesercenti lanciata all’Adnkronos. “Chiediamo un minimo di aiuto su casi specifici legati al calo di fatturato, alla utilizzo della Cig e al calo dell’occupazione delle camere” spiega il vicepresidente vicario Nicola Scolamacchia evidenziando come in molte città d’arte, ad esempio, come Roma , Firenze, Venezia, molti alberghi, a causa del covid, non hanno più riaperto. “Siamo fiduciosi su Natale e Capodanno, laddove molte destinazioni nelle città ma anche al mare hanno in programma eventi che stanno provando a mantenere. Può essere una boccata di ossigeno per gli alberghi, certo siamo in apnea ma magari ogni tanto si riesce a tornare a galla e respirare”. PONTE 8 DICEMBRE – “E’ un ponte lungo ma abbiamo avuto meno ... Leggi su italiasera (Di domenica 5 dicembre 2021) Il governo adotti un criterio selettivo per aiutare le tante strutture ricettive che continuano a stare in difficoltà. E’ la richiesta di Asso-Confesercenti lanciata all’Adnkronos. “Chiediamo un minimo di aiuto su casi specifici legati al calo di fatturato, alla utilizzo della Cig e al calo dell’occupazione delle camere” spiega il vicepresidente vicario Nicola Scolamacchia evidenziando come in molte città d’arte, ad esempio, come Roma , Firenze, Venezia, molti alberghi, a causa del covid, non hanno più riaperto. “Siamo fiduciosi su Natale e Capodanno, laddove molte destinazioni nelle città ma anche al mare hanno in programma eventi che stanno provando a mantenere. Può essere una boccata di ossigeno per gli alberghi, certo siamo in apnea ma magari ogni tanto si riesce a tornare a galla e respirare”. PONTE 8 DICEMBRE – “E’ un ponte lungo ma abbiamo avuto meno ...

