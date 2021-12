Valérie Pécresse candidata all’Eliseo per la destra neogollista (Di domenica 5 dicembre 2021) Sarà Valérie Pécresse a rappresentare la destra neogollista nella sfida per l'Eliseo del prossimo aprile. La presidente della regione Ile-de-France, ha ottenuto il 60,95% dei voti alle primarie dei Républicains, battendo Eric Ciotti, deputato di posizioni più marcatamente di destra, che si è fermato al 39% delle preferenze."La destra repubblicana è tornata", sono state le prime parole da candidata alla presidenza, che ha promesso "di far tornare la Francia nella serie A dei Paesi". Poi la sfida diretta: vincerò le elezioni, ha detto, "volteremo la pagina di Macron, che ha una sola ossessione, piacere, mentre io ho una sola passione, agire". Una sfida di facciata, secondo la leader dell'estrema destra Marine Le Pen, che si è detta "sconfortata per gli ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 5 dicembre 2021) Saràa rappresentare lanella sfida per l'Eliseo del prossimo aprile. La presidente della regione Ile-de-France, ha ottenuto il 60,95% dei voti alle primarie dei Républicains, battendo Eric Ciotti, deputato di posizioni più marcatamente di, che si è fermato al 39% delle preferenze."Larepubblicana è tornata", sono state le prime parole daalla presidenza, che ha promesso "di far tornare la Francia nella serie A dei Paesi". Poi la sfida diretta: vincerò le elezioni, ha detto, "volteremo la pagina di Macron, che ha una sola ossessione, piacere, mentre io ho una sola passione, agire". Una sfida di facciata, secondo la leader dell'estremaMarine Le Pen, che si è detta "sconfortata per gli ...

Advertising

repubblica : Una donna per l’Eliseo: i neogollisti in Francia scelgono l'ex ministra Valérie Pécresse per sfidare Macron alle pr… - Mauharim : @badkiki1 @you_trend Valerie Pecresse rappresenta l'ala più centrista de LR, tant'é che dopo la sconfitta delle pre… - anthos555 : RT @borghi_claudio: Tutti sorpresi e oggi 'scoprono' la candidata dei repubblicani alla presidenza francese, Valerie Pecresse. Oggi... ?? - dbellasio : RT @isabbah: Valerie #Pecresse è la prima candidata donna dei #Republicans all’Eliseo, il 61% a Lei, 39% a Eric Ciotti #Presidentielle2022… - Patty_Rose_L : RT @borghi_claudio: Tutti sorpresi e oggi 'scoprono' la candidata dei repubblicani alla presidenza francese, Valerie Pecresse. Oggi... ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Valérie Pécresse Presidenziali Francia 2022, i Repubblicani scelgono Valérie Pécresse per sfidare Macron La corsa all'Eliseo. I Repubblicani francesi hanno scelto Valérie Pécresse come candidata alla corsa all'Eliseo 2022. La presidente dell'Île - de - France ha vinto il secondo turno delle primarie con il 60,95% dei voti, battendo lo sfidante Eric Ciotti, ...

Valerie Pecresse, chi è la candidata di Les Republicains che sfida Macron Valerie Pecresse, presidente 54enne dell'Ile - de - France, la regione di Parigi, è la candidata dei Republicains alle elezioni presidenziali francesi del 2022. È stata votata dal 61% degli iscritti ...

Valérie Pécresse la candidata dei Républicains all'Eliseo Tiscali.it La corsa all'Eliseo. I Repubblicani francesi hanno sceltocome candidata alla corsa all'Eliseo 2022. La presidente dell'Île - de - France ha vinto il secondo turno delle primarie con il 60,95% dei voti, battendo lo sfidante Eric Ciotti, ...Valerie Pecresse, presidente 54enne dell'Ile - de - France, la regione di Parigi, è la candidata dei Republicains alle elezioni presidenziali francesi del 2022. È stata votata dal 61% degli iscritti ...