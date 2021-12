Valentino Rossi correrà alla 12 ore del Golfo

(Di domenica 5 dicembre 2021) La stagione 2021 di MotoGP si è da poco conclusa e da pocosi è ritirato dal mondo delle due ruote. Il nove volte campione del mondo però, ha già annunciato la prima gara del 2022 nella quale sarà presente. . Steven Odendaal ed Evan Bros si separano : quand’è la gara? Il 2022 sarà un anno diverso perche si è ritirato dMotoGP ma che comunque continuerà a gareggiare in altre categorie. Il nove volte campione del mondo, l’8 gennaio 2022 gareggerà nella 12 ore delad Abu Dhabi con i colleghi Luca Marini e Alessio Salucci. La competizione avrà luogo sul Circuito Yas Marina, e The Doctor guiderà una Ferrari 488 GT3 (V8 biturbo da 3,9 litri di cilindrata e circa 600 CV), condividendo la macchina con Salucci e Marini. A dire la verità ...

Ma è anche tifoso della MotoGP e di ciò cheha rappresentato per le due ruote. Il sogno è di poter salire un giorno su una monoposto di Formula 1 e su una moto della classe regina... Dorino Serafini, Paolo Campanelli, Silvio Grassetti, Grazianoed Eugenio Lazzarini, ma anchee Franco Morbidelli e ha organizzato tantissime gare famose in tutto il mondo. Una ...Si è concluso un entusiasmante weekend di emozioni, spettacolo e sfide! Al Ranch di Tavullia è andata in scena la 100 km dei campioni, la tradizionale gara che si disputa nella pista di Valentino Ross ...Valentino Rossi e Luca Marini si aggiudicano la vittoria nella settima edizione della 100 Km dei Campioni. Grande festa al Ranch di Tavullia.