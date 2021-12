Vaia (Spallanzani): «Vaccini? Contro Covid-19 ci vorrà un richiamo all’anno come per l’antinfluenzale» (Di domenica 5 dicembre 2021) Per fronteggiare Covid-19 sarà necessario un richiamo ogni anno come per l’antinfluenzale. Parola di Francesco Vaia, direttore generale dell’ospedale Spallanzani di Roma, che su Omicron spiega: «I dati che arrivano dal Sudafrica non giustificano allarmismi». Vaia, a colloquio oggi con il Fatto Quotidiano, dice che questo è il modo per superare l’emergenza: «come per l’influenza, fare un richiamo annuale con Vaccini che siano però aggiornati alle varianti. La vaccinazione annuale non deve essere un dramma e dobbiamo adottare misure che facciano delle famiglie le nostre alleate, non spaventarle. Con il sorriso e con il buon senso. Ne usciremo, ci siamo». Sulla Omicron Vaia dice che «la variante ... Leggi su open.online (Di domenica 5 dicembre 2021) Per fronteggiare-19 sarà necessario unogni annoper. Parola di Francesco, direttore generale dell’ospedaledi Roma, che su Omicron spiega: «I dati che arrivano dal Sudafrica non giustificano allarmismi»., a colloquio oggi con il Fatto Quotidiano, dice che questo è il modo per superare l’emergenza: «per l’influenza, fare unannuale conche siano però aggiornati alle varianti. La vaccinazione annuale non deve essere un dramma e dobbiamo adottare misure che facciano delle famiglie le nostre alleate, non spaventarle. Con il sorriso e con il buon senso. Ne usciremo, ci siamo». Sulla Omicrondice che «la variante ...

