Vaccino influenza: negli hub si fa solo con la terza dose (Di domenica 5 dicembre 2021) Da oggi stop alla somministrazione singola. Continua abbinata alla «booster» e dai medici di base. La campagna ha raggiunto finora 163mila bergamaschi. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 5 dicembre 2021) Da oggi stop alla somministrazione singola. Continua abbinata alla «booster» e dai medici di base. La campagna ha raggiunto finora 163mila bergamaschi.

Advertising

RobertoBurioni : Non è possibile prevedere se un ceppo virale sfugge alla risposta immune indotta dal vaccino dal numero di mutazion… - FabiusMinotto : Per l'influenza stagionale si fa il vaccino ogni anno, credevate che il COVID fosse da meno? #quartadose - SilviaLsCnz : Il governo italiano acquistò 24 milioni di dosi di vaccino per 184 milioni di euro, ma furono solamente 865mila que… - Antonio22024399 : Covid. Vaccino. L'influenza stagionale che molti usavano regolarmente e x la quale c'erano poche controindicazioni… - infoitsalute : Il vaccino contro l'influenza può ridurre il rischio di ammalarsi di Covid -