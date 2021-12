Vaccino Covid, Vaia (Spallanzani): «Sbagliato immaginare quarta o quinta dose, pensiamo a richiamo annuale» (Di domenica 5 dicembre 2021) “Ne stiamo uscendo e sarà un buon Natale”. Lo ha detto il professor Francesco Vaia in un'intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano del 5 dicembre in relazione alla situazione Covid. Il direttore generale e direttore sanitario dell'ospedale Spallanzani di Roma, eccellenza della sanità italiana nel campo della lotta alle malattie infettive. Il medico ha anche fornito il suo punto di vista rispetto alla possibilità che possa essere necessaria la quarta dose. Covid, Vaia: «Dobbiamo immaginare di superare l'emergenza» Da ormai diverse settimane si è colto che la copertura dei preparati contro il Covid subisce un calo. Un vaccinato, pur non vedendole azzerate, vede le sue difese gradualmente subire una diminuzione. È questo che ha ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 5 dicembre 2021) “Ne stiamo uscendo e sarà un buon Natale”. Lo ha detto il professor Francescoin un'intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano del 5 dicembre in relazione alla situazione. Il direttore generale e direttore sanitario dell'ospedaledi Roma, eccellenza della sanità italiana nel campo della lotta alle malattie infettive. Il medico ha anche fornito il suo punto di vista rispetto alla possibilità che possa essere necessaria la: «Dobbiamodi superare l'emergenza» Da ormai diverse settimane si è colto che la copertura dei preparati contro ilsubisce un calo. Un vaccinato, pur non vedendole azzerate, vede le sue difese gradualmente subire una diminuzione. È questo che ha ...

borghi_claudio : Era meglio se non leggevo l'autorizzazione AIFA per il vaccino covid per bambini. MA CHE DIAMINE VUOL DIRE? Nessun… - FBiasin : Rapporto Censis. Per il 5,9% degli italiani il #covid non esiste. Per il 10,9% il #Vaccino è inutile. Per il 12,… - Adnkronos : #Vaccino Covid, “evidente che nel 2022 si farà #quartadose': la previsione di Bassetti. - CMarziane : RT @Lostudiato11: Al servizio militare prima della vaccinazione mi è stato eseguito il test nell’avambraccio! Risultato positivo e la vacci… - razorblack66 : RT @Adnkronos: In vigore da domani il Super green pass, corsa al vaccino. #covid -