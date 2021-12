Vaccino covid, Vaia: “Nessuna quarta dose, servirà richiamo ogni 12 mesi” (Di domenica 5 dicembre 2021) quarta dose Vaccino anti-covid, “sarà necessario un richiamo annuale con vaccini aggiornati alle varianti, esattamente come per l’anti-influenzale”. Così Francesco Vaia, direttore generale e direttore sanitario dell’ospedale Spallanzani di Roma, in una intervista a Il Fatto Quotidiano. Su Omicron spiega: “I dati che arrivano dal Sudafrica non giustificano allarmismi”. Sulla quarta dose l’esperto afferma che “resto convinto che dobbiamo immaginare di superare l’emergenza. E, come per l’influenza, fare un richiamo annuale con vaccini che siano però aggiornati alle varianti”. Una vaccinazione annuale, chiarisce, che “non deve essere un dramma e dobbiamo adottare misure che facciano delle famiglie le nostre alleate, non spaventarle. Con il ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 5 dicembre 2021)anti-, “sarà necessario unannuale con vaccini aggiornati alle varianti, esattamente come per l’anti-influenzale”. Così Francesco, direttore generale e direttore sanitario dell’ospedale Spallanzani di Roma, in una intervista a Il Fatto Quotidiano. Su Omicron spiega: “I dati che arrivano dal Sudafrica non giustificano allarmismi”. Sullal’esperto afferma che “resto convinto che dobbiamo immaginare di superare l’emergenza. E, come per l’influenza, fare unannuale con vaccini che siano però aggiornati alle varianti”. Una vaccinazione annuale, chiarisce, che “non deve essere un dramma e dobbiamo adottare misure che facciano delle famiglie le nostre alleate, non spaventarle. Con il ...

