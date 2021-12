Vaccino Covid, Bassetti: “È evidente che nel 2022 si farà la quarta dose” (Di domenica 5 dicembre 2021) GENOVA – “E’ evidente che nel 2022 faremo una quarta dose” di Vaccino per Covid-19, “bisogna solo capire quando, non credo che si farà nei primi mesi del nuovo anno per chi ha fatto e sta facendo adesso terza dose. Dovremo attendere i risultati degli studi, vedere quanto dura l’immunità del ciclo completo con 3 dosi e poi valutare quando ci sarà bisogno della quarta”. Non ha dubbi Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive all’ospedale policlinico San Martino di Genova, che commenta così all’Adnkronos Salute le affermazioni del presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli, che parla di una quarta dose di Vaccino ... Leggi su lopinionista (Di domenica 5 dicembre 2021) GENOVA – “E’che nelfaremo una” diper-19, “bisogna solo capire quando, non credo che sinei primi mesi del nuovo anno per chi ha fatto e sta facendo adesso terza. Dovremo attendere i risultati degli studi, vedere quanto dura l’immunità del ciclo completo con 3 dosi e poi valutare quando ci sarà bisogno della”. Non ha dubbi Matteo, direttore della Clinica di malattie infettive all’ospedale policlinico San Martino di Genova, che commenta così all’Adnkronos Salute le affermazioni del presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli, che parla di unadi...

Advertising

borghi_claudio : Era meglio se non leggevo l'autorizzazione AIFA per il vaccino covid per bambini. MA CHE DIAMINE VUOL DIRE? Nessun… - FBiasin : Rapporto Censis. Per il 5,9% degli italiani il #covid non esiste. Per il 10,9% il #Vaccino è inutile. Per il 12,… - Adnkronos : #Vaccino Covid, “evidente che nel 2022 si farà #quartadose': la previsione di Bassetti. - Potemkin959 : Ecco perché Cacciari vuole il vaccino obbligatorio per legge Draghi vuole vaccinare i lavoratori col ricatto che se… - Scassuocchio : Il problema per i #novax è 'cosa c'è dentro'... Sì, nella loro testa. #Covid #vaccino -