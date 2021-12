Vaccino 5-11 anni, Ricciardi: “Io mi auguro si superi il 90%” (Di domenica 5 dicembre 2021) Quale percentuale di bambini tra i 5 e gli 11 anni va vaccinata contro il covid per migliorare la situazione? “Io mi auguro si superi il 90 per cento, serve una capillare campagna di informazione e di comunicazione. Bisogna spiegare ai genitori che l’atto più saggio da fare è proteggere i bambini: con la Delta si ammalano e con la Omicron ancora di più. Inoltre, i bambini trasmettono la malattia ai più fragili. E vaccinandoli andremo verso l’uscita dalla pandemia perché avremo immunizzato il 90-95 per cento non di una parte della popolazione, ma di tutta”. Così in una intervista al Messaggero il professor Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza e docente d’Igiene. “Se sarà necessario, dovremo diffondere l’obbligo del Super Green pass. Penso ai posti di lavoro, ma anche al trasporto ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 5 dicembre 2021) Quale percentuale di bambini tra i 5 e gli 11va vaccinata contro il covid per migliorare la situazione? “Io misiil 90 per cento, serve una capillare campagna di informazione e di comunicazione. Bisogna spiegare ai genitori che l’atto più saggio da fare è proteggere i bambini: con la Delta si ammalano e con la Omicron ancora di più. Inoltre, i bambini trasmettono la malattia ai più fragili. E vaccinandoli andremo verso l’uscita dalla pandemia perché avremo immunizzato il 90-95 per cento non di una parte della popolazione, ma di tutta”. Così in una intervista al Messaggero il professor Walter, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza e docente d’Igiene. “Se sarà necessario, dovremo diffondere l’obbligo del Super Green pass. Penso ai posti di lavoro, ma anche al trasporto ...

Advertising

RobertoBurioni : Porro dimentica che il 29 agosto 2021 un vaccino sotto i 12 anni non aveva senso per un motivo molto semplice: non… - TgLa7 : Braccio di #silicone: sarebbe un medico odontoiatra biellese di 57 anni sospeso dalla professione perché non vaccin… - ladyonorato : Quanti sono i ricoverati in T.I. per reazioni avverse? Perché di questi casi non si parla e non si raccolgono i dat… - Michela_Cucchi : RT @Marco_dreams: La prima, grande ondata si registrò tra il 1938 e il 1939, ne fu vittima anche la figlia di Mussolini, Anna Maria, a 7 an… - FieroItalico : RT @Pie974: Ho finito di cenare. Adesso posso dirvi questo: Alle 19 sono andato in farmacia x comprare un collirio. Mamma e figlio al banc… -