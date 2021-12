Usa, il New York Times inserisce Gomorra nella classifica delle migliori produzioni del 2021 (Di domenica 5 dicembre 2021) Gomorra di nuovo nella prestigiosa classifica di fine anno del New York Times sui migliori show. La serie Sky Original prodotta da Cattleya gia’ nel 2016 era stata inserita al 3 posto nella stessa classifica dell’autorevole quotidiano americano e nel 2019 al 5 posto tra le migliori produzioni internazionali (non US) degli ultimi 10 anni, sempre per il New York Times. Tutto questo mentre in Italia su Sky sta andando in onda con grande successo la stagione conclusiva, con gli attesissimi episodi finali in programma il prossimo 17 dicembre. Ultimo atto che gli americani vedranno prossimamente su HBO Max, mentre hanno da poco potuto godersi le stagioni 3 e 4. In questa recente ... Leggi su ildenaro (Di domenica 5 dicembre 2021)di nuovoprestigiosadi fine anno del Newsuishow. La serie Sky Original prodotta da Cattleya gia’ nel 2016 era stata inserita al 3 postostessadell’autorevole quotidiano americano e nel 2019 al 5 posto tra leinternazionali (non US) degli ultimi 10 anni, sempre per il New. Tutto questo mentre in Italia su Sky sta andando in onda con grande successo la stagione conclusiva, con gli attesissimi episodi finali in programma il prossimo 17 dicembre. Ultimo atto che gli americani vedranno prossimamente su HBO Max, mentre hanno da poco potuto godersi le stagioni 3 e 4. In questa recente ...

