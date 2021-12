Usa: è morto l'ultimo sopravvissuto della 'Band of Brothers' (Di domenica 5 dicembre 2021) E' morto venerdì scorso in Virginia, all'età di 99 anni, il colonnello Edward Shames, l'ultimo ufficiale sopravvissuto dello storico reggimento di fanteria paracadutisti della Seconda guerra mondiale ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 5 dicembre 2021) E'venerdì scorso in Virginia, all'età di 99 anni, il colonnello Edward Shames, l'ufficialedello storico reggimento di fanteria paracadutistiSeconda guerra mondiale ...

