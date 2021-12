Usa, Cnn silura Chris Cuomo: aiutò il fratello accusato di molestie (Di domenica 5 dicembre 2021) La Cnn ha licenziato con effetto immediato il suo anchor di punta, Chris Cuomo, meno di una settimana dopo che sono emerse nuove informazioni su come il presentatore avrebbe aiutato suo fratello, l'ex ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 5 dicembre 2021) La Cnn ha licenziato con effetto immediato il suo anchor di punta,, meno di una settimana dopo che sono emerse nuove informazioni su come il presentatore avrebbe aiutato suo, l'ex ...

Advertising

sputnik_fr : USA: #CNN limoge Chris Cuomo frère de l'ex-gouverneur de New York Cuomo accusé d'agression sexuelle - MediasetTgcom24 : Usa, Cnn silura Chris Cuomo: aiutò il fratello accusato di molestie #chriscuomo - mydaphne : RT @sputnik_fr: USA: #CNN limoge Chris Cuomo frère de l'ex-gouverneur de New York Cuomo accusé d'agression sexuelle - ggramaglia : Buongiorno. Questa settimana su - MontyGTweet : E poi parlano di Pizza e Mandolino. Someone in USA talk about 'Pizza&Mandolino'...Crazy. @nytimes @BBCWorld… -