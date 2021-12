Usa, addio al colonnello Edward Shames: era l’ultimo sopravvissuto della ‘Band of Brothers’ (Di domenica 5 dicembre 2021) E’ morto all’età di 99 anni Edward Shames, colonnello in pensione dell’esercito degli Stati Uniti, ultimo sopravvissuto del reggimento di paracadutisti della Seconda Guerra Mondiale, immortalato nel libro e nella successiva serie televisiva di guerra ‘Band of Brothers’. Shames “è morto serenamente nella sua casa” nello stato della Virginia, secondo il necrologio pubblicato venerdì, giorno della sua morte, e ripreso dalla Cnn. Il necrologio ricorda che Shames “partecipò ad alcune delle più importanti battaglie della guerra”, a cominciare dallo sbarco sulle spiagge della Normandia, durante l’Operazione Overlord del 1944. Inoltre, fu il primo membro dell’unità del suo ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 5 dicembre 2021) E’ morto all’età di 99 anniin pensione dell’esercito degli Stati Uniti, ultimodel reggimento di paracadutistiSeconda Guerra Mondiale, immortalato nel libro e nella successiva serie televisiva di guerraof“è morto serenamente nella sua casa” nello statoVirginia, secondo il necrologio pubblicato venerdì, giornosua morte, e ripreso dalla Cnn. Il necrologio ricorda che“partecipò ad alcune delle più importanti battaglieguerra”, a cominciare dallo sbarco sulle spiaggeNormandia, durante l’Operazione Overlord del 1944. Inoltre, fu il primo membro dell’unità del suo ...

