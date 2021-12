Una vita, anticipazioni dal 6 all'11 dicembre: un inaspettato ritorno (Di domenica 5 dicembre 2021) I prossimi episodi di Una vita vedranno il ritorno in scena di un personaggio che potrà portare scompiglio nelle dinamiche della soap spagnola: si tratta di Santiago Becerra. Il giovane, secondo le anticipazioni settimanali in onda dal 6 all'11 dicembre, tornerà nel quartiere per vendicare la morte di Marcia. Non sarà l'unico a cercare vendetta, oltre a lui ci saranno i Quesada che arriveranno ad Acacias per fargliela pagare ai Bacigalupe. Infine, Genoveva sarà sempre più spaventata per via di alcune minacce che riceverà. Una vita, trame dal 6 all'11 dicembre: Genoveva turbata dal contenuto di una scatola Genoveva nutrirà dei timori riguardo all'uomo incappucciato che ha visto uscire dal palazzo, ma continuerà a mostrarsi felice in pubblico per la ritrovata pace con Felipe anche se ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 5 dicembre 2021) I prossimi episodi di Unavedranno ilin scena di un personaggio che potrà portare scompiglio nelle dinamiche della soap spagnola: si tratta di Santiago Becerra. Il giovane, secondo lesettimanali in onda dal 6 all'11, tornerà nel quartiere per vendicare la morte di Marcia. Non sarà l'unico a cercare vendetta, oltre a lui ci saranno i Quesada che arriveranno ad Acacias per fargliela pagare ai Bacigalupe. Infine, Genoveva sarà sempre più spaventata per via di alcune minacce che riceverà. Una, trame dal 6 all'11: Genoveva turbata dal contenuto di una scatola Genoveva nutrirà dei timori riguardo all'uomo incappucciato che ha visto uscire dal palazzo, ma continuerà a mostrarsi felice in pubblico per la ritrovata pace con Felipe anche se ...

Advertising

RadioItalia : “Tutta la vita con te, ho il tempo di farlo, ho trovato il coraggio, di dirtelo in faccia, di dirti che voglio star… - antoguerrera : Un grande problema del giornalismo in Italia è che si atteggiano a custodi del giornalismo persone che non hanno ma… - RaiTre : Questa sera alle 21.45 #Sapiens con Mario Tozzi La Terra può essere considerata una macchina? E, se sì, come è f… - monetamarilena : RT @intuslegens: #Draghi ha dichiarato che ci dovremo vaccinare sempre, con «aggiornamenti» adeguati alle mutazioni del virus. Bassetti ha… - riservaprotetta : @RepThomasMassie Orribile. Di una tristezza infinita. È un foto di morte e non di vita e gioia -