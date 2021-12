Una Vita, anticipazioni (6-11 dicembre 2021): un ladro fa irruzione nella bottega di Lolita (Di domenica 5 dicembre 2021) Una Vita Attimi di tensione nella bottega di Lolita (Rebeca Alemany). Nelle puntate di Una Vita in onda nella settimana dell’Immacolata, un ladro farà infatti irruzione nell’attività commerciale della moglie di Antonito (Alvaro Quintana) e, oltre lei, terrorizzerà anche Susana (Amparo Fernandez) e Carmen (Maria Blanco). Per fortuna, l’intervento di Sabina (Ana Goya), la nuova proprietaria del Nuovo Secolo XX, si rivelerà provvidenziale per sventare la rapina, anche se Roberto (Miguel Larranaga) non sembrerà per nulla entusiasta del gesto della consorte. Ecco le anticipazioni della soap, che andrà in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 ed il sabato alle 14.40. Una Vita – puntata 1284 (2^ parte) – ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 5 dicembre 2021) UnaAttimi di tensionedi(Rebeca Alemany). Nelle puntate di Unain ondasettimana dell’Immacolata, unfarà infattinell’attività commerciale della moglie di Antonito (Alvaro Quintana) e, oltre lei, terrorizzerà anche Susana (Amparo Fernandez) e Carmen (Maria Blanco). Per fortuna, l’intervento di Sabina (Ana Goya), la nuova proprietaria del Nuovo Secolo XX, si rivelerà provvidenziale per sventare la rapina, anche se Roberto (Miguel Larranaga) non sembrerà per nulla entusiasta del gesto della consorte. Ecco ledella soap, che andrà in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 ed il sabato alle 14.40. Una– puntata 1284 (2^ parte) – ...

