Un posto al sole anticipazioni delle puntate della soap da lunedì 6 dicembre a venerdì 10 dicembre: la trama (Di domenica 5 dicembre 2021) Un posto al sole torna in televisione su Rai3 a partire da lunedì 6 dicembre 2021, come sempre a partire dalle ore 20:45. Cinque nuove puntate da vedere della soap napoletana per eccellenza che mostreranno le movimentate vicissitudini dei protagonisti della trama. La settimana di programmazione prende il via lunedì 6 dicembre 2021 come sempre alle ore 20:45 e gli sviluppi della trama andranno avanti fino all’ultimo appuntamento del preserale di venerdì 10 dicembre 2021. Al centro di questa settimana di nuove puntate ci sarà il personaggio di Rossella alle prese con le ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 5 dicembre 2021) Unaltorna in televisione su Rai3 a partire da2021, come sempre a partire dalle ore 20:45. Cinque nuoveda vederenapoletana per eccellenza che mostreranno le movimentate vicissitudini dei protagonisti. La settimana di programmazione prende il via2021 come sempre alle ore 20:45 e gli sviluppiandranno avanti fino all’ultimo appuntamento del preserale di102021. Al centro di questa settimana di nuoveci sarà il personaggio di Rossella alle prese con le ...

Advertising

VelvetMagIta : #UnPostoAlSole, anticipazioni dal 6 al 10 dicembre: nuovo guaio per Michele #VelvetMag #Velvet - MRC_typing : Risultato finale: semifinale di EL che è costata però una lotta fino all’ultimo per la #UECL, -16 punti dalla zona… - Frances03335741 : @ecopeter @Limbolimbo18 @Corriere non è una cospirazione, è tutto alla luce del sole, l'unica cosa che non fanno è… - QuellaStrana : Sto andando a Parigi vestita come Totò e Peppino. Qui a Roma è uscito un po’ di sole e non posso credere che in que… - Rosi21303554 : @chiara33055274 Sembrerebbe che il cielo è azzurro il sole é dove deve essere e sopratutto le finestre sono al lo… -