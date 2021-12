Un posto al sole, anticipazioni dal 6 al 10 dicembre: la strategia di Vittorio (Di domenica 5 dicembre 2021) Vittorio Del Bue, durante la prossima settimana di programmazione, sarà al centro delle trame di Un posto al sole, come specificano le anticipazioni dal 6 al 10 dicembre. In particolare, il giovane pianificherà una strategia alquanto strampalata per allontanare la ragazza, ormai innamoratissima di lui, ossia spingerla tra le braccia di Samuel. A tal proposito, Patrizio cercherà di convincere il collega a non accettare l'aiuto di Vittorio per conquistare la Altieri. Chiara, nel frattempo, sarà sempre più oppressa dai sensi di colpa per aver provocato la morte di suo padre, mentre Nunzio cercherà di distrarla dal pensiero dell'incidente. Dal canto suo, Fabrizio sarà particolarmente teso per il lancio commerciale delle “Marinelle”. Poco dopo, l'imprenditore rivolgerà ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 5 dicembre 2021)Del Bue, durante la prossima settimana di programmazione, sarà al centro delle trame di Unal, come specificano ledal 6 al 10. In particolare, il giovane pianificherà unaalquanto strampalata per allontanare la ragazza, ormai innamoratissima di lui, ossia spingerla tra le braccia di Samuel. A tal proposito, Patrizio cercherà di convincere il collega a non accettare l'aiuto diper conquistare la Altieri. Chiara, nel frattempo, sarà sempre più oppressa dai sensi di colpa per aver provocato la morte di suo padre, mentre Nunzio cercherà di distrarla dal pensiero dell'incidente. Dal canto suo, Fabrizio sarà particolarmente teso per il lancio commerciale delle “Marinelle”. Poco dopo, l'imprenditore rivolgerà ...

