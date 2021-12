Un Posto al Sole Anticipazioni 6 dicembre 2021: Vittorio escogita un piano contro Speranza... (Di domenica 5 dicembre 2021) Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 6 dicembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Vittorio sembra deciso a mettere dei paletti tra lui e Speranza. Per farlo escogita uno strano piano. Leggi su comingsoon (Di domenica 5 dicembre 2021) Vediamo insieme ledi Unaldel 6. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3,sembra deciso a mettere dei paletti tra lui e. Per farlouno strano

Advertising

Anna6Anny : Raga ma sn allibita nei sondaggi sta al 1 posto Patrizia, ma chi la sta salvando? Ma meglio salvare le 2 sorelle ch… - ummo1927 : @tizianamaiolo E non c'è niente da fare... Puoi fare tutto l'arco costituzionale in cerca di un posto al sole, ma a… - MaMaurizi9 : RT @Cassandroebasta: @LVDA_Acid Pronti per un volta faccia! Bisogna solo capire se farà quello di Santoro, che si prostituisce per un posto… - LVDA_Acid : RT @Cassandroebasta: @LVDA_Acid Pronti per un volta faccia! Bisogna solo capire se farà quello di Santoro, che si prostituisce per un posto… - Cassandroebasta : @LVDA_Acid Pronti per un volta faccia! Bisogna solo capire se farà quello di Santoro, che si prostituisce per un po… -