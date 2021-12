Un periodo duro per Caterina Balivo, confessa la crisi col marito (Di domenica 5 dicembre 2021) Caterina Balivo ha scelto di mettere l’amore al primo posto ma a Verissimo confida che con suo marito Guido Maria Brera ci sono stati dei momenti di crisi. Ci sono stati periodi più duri per lei anche come donna, mamma, moglie, non sono stati due anni semplici. Gli ultimi due anni sono stati difficili un po’ per tutti ma la Balivo dice qualcosa in più degli altri, non è stata solo la pandemia, non è stato solo il momentaneo addio alla tv. “Ogni scelta, ogni decisione porta una rinuncia ed è stata una scelta sofferta ma voluta e mi guardo indietro e dico che quella vita lì non la potevo più fare. Un impegno fisso tutti i giorni per 10 mesi all’anno e quando la famiglia ti segue sempre e vedi che ha bisogno di te tu devi fare una scelta”. Caterina Balivo corregge Silvia ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 5 dicembre 2021)ha scelto di mettere l’amore al primo posto ma a Verissimo confida che con suoGuido Maria Brera ci sono stati dei momenti di. Ci sono stati periodi più duri per lei anche come donna, mamma, moglie, non sono stati due anni semplici. Gli ultimi due anni sono stati difficili un po’ per tutti ma ladice qualcosa in più degli altri, non è stata solo la pandemia, non è stato solo il momentaneo addio alla tv. “Ogni scelta, ogni decisione porta una rinuncia ed è stata una scelta sofferta ma voluta e mi guardo indietro e dico che quella vita lì non la potevo più fare. Un impegno fisso tutti i giorni per 10 mesi all’anno e quando la famiglia ti segue sempre e vedi che ha bisogno di te tu devi fare una scelta”.corregge Silvia ...

