‘Un cortese silenzio, storia di un uomo delle istituzioni’, alle 21 il racconto teatrale sulla vita dell’investigatore Renato Cortese (Di domenica 5 dicembre 2021) “Un Cortese silenzio. storia di un uomo delle istituzioni”. È questo il titolo del racconto teatrale del regista e attore Vincenzo Pirrotta che andrà in scena domenica 5 dicembre alle 21, al Teatro Massimo di Palermo, e che sarà trasmesso in diretta anche su ilfattoquotidiano.it. L’iniziativa è promossa dall’associazione Libera e condivisa da realtà associative locali Parco Libero e Cassaro Alto. Il lavoro teatrale traccia la vita professionale di Renato Cortese, investigatore della Polizia e da ultimo Questore di Palermo, dipanandosi dai successi investigativi relativi alla cattura di pericolosi latitanti mafiosi come il capo di Cosa Nostra Bernardo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) “Undi unistituzioni”. È questo il titolo deldel regista e attore Vincenzo Pirrotta che andrà in scena domenica 5 dicembre21, al Teatro Massimo di Palermo, e che sarà trasmesso in diretta anche su ilfattoquotidiano.it. L’iniziativa è promossa dall’associazione Libera e condivisa da realtà associative locali Parco Libero e Cassaro Alto. Il lavorotraccia laprofessionale di, investigatore della Polizia e da ultimo Questore di Palermo, dipanandosi dai successi investigativi relativi alla cattura di pericolosi latitanti mafiosi come il capo di Cosa Nostra Bernardo ...

Advertising

coeurceIeste : RT @missdoubtfire_: Dovete cagare il cazzo per tutto ma è possibile? L’opera è stata commissionata per un progetto che doveva portare quest… - Sue46917270 : @GrandeFratello La carriera di Aldo non c’entra niente qui. O forse non volete vedere cosa si è capito di Aldo dur… - palermo24h : “Un Cortese silenzio”, la vita dell’ex questore in una piece teatrale - ilmattinodisici : RT @ilmattinodisici: Un Cortese silenzio. Storia di un Uomo delle Istituzioni: al Teatro Massimo la storia di Renato Cortese: La storia di… - 8voBecc : @AxiaFel E se l’anima non esistesse? Pensa, in questo caso animali e uomini sarebbero uguali. Troppo facile vero? B… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Un cortese Genocidio armeno, ora Erdogan è un gigante dai piedi d'argilla L'HuffPost