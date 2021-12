Ucraina, Borrell: "Ue a fianco di Kiev in caso di attacco". Mosca: "Rispetti gli accordi di Minsk" (Di domenica 5 dicembre 2021) Stiamo usando la nostra capacità diplomatica per far capire a Putin "che sarebbe una grave violazione del diritto internazionale" spiega l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza Leggi su rainews (Di domenica 5 dicembre 2021) Stiamo usando la nostra capacità diplomatica per far capire a Putin "che sarebbe una grave violazione del diritto internazionale" spiega l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza

Advertising

repubblica : Ucraina, Josep Borrell: 'L’Ue sarà con Kiev anche in caso di attacco armato. Putin rifletta sulle conseguenze'… - angiuoniluigi : RT @rassegnally: #Ucraina Bluff di #Putin o veri venti di guerra? A @Repubblica l'alto rappresentante dell'#Ue per gli Esteri Joseph #Borre… - NicolaTenerelli : RT @repubblica: Ucraina, Borrell: 'L’Ue sara' con Kiev anche in caso di attacco armato. Putin rifletta' - angiuoniluigi : RT @repubblica: Ucraina, Borrell: 'L’Ue sara' con Kiev anche in caso di attacco armato. Putin rifletta' - repubblica : Ucraina, Borrell: 'L’Ue sara' con Kiev anche in caso di attacco armato. Putin rifletta' -