“Uà – Uomo di varie età” sfida “Ballando con le Stelle” | ecco chi ha vinto il sabato sera tra Claudio Baglioni e Milly Carlucci

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 dicembre 2021) La sorpresa arriva dai numeri. Archiviata con successo l’edizione di “Tu si que vales“, ilha proposto l’ineditatra “con le“, ormai giunto alla semifinale, e “Uà-diEtà“, nuovo show in tre puntate diin onda su Canale 5. Per l’artista romano però l’auditel ha fornito un responso molto deludente: lo spettacolo, che occuperà ilancora per due settimane, ha ottenuto solo 2.322.000 spettatori con il 14% di share. Numeri inattesi, oltre che deludenti, con Rai1 vincente e molto lontana. Il programma ballerino conha segnato ottimi ascolti, in crescita rispetto a sette giorni fa: ...