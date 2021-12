Twitter rimuove account di propaganda “sostenuti dallo Stato” (Di domenica 5 dicembre 2021) . Gli account rimossi provengono da Cina, Messico, Russia, Tanzania, Uganda e Venezuela. La maggior parte degli account riguarda la propaganda del Partito Comunista Cinese relativa al trattamento degli uiguri nello Xinjiang. La mossa di Twitter è arrivata il giorno dopo che Facebook ha dichiarato di aver chiuso Leggi su periodicodaily (Di domenica 5 dicembre 2021) . Glirimossi provengono da Cina, Messico, Russia, Tanzania, Uganda e Venezuela. La maggior parte degliriguarda ladel Partito Comunista Cinese relativa al trattamento degli uiguri nello Xinjiang. La mossa diè arrivata il giorno dopo che Facebook ha dichiarato di aver chiuso

Ultime Notizie dalla rete : Twitter rimuove Twitter rimuove 3.400 account di propaganda governativa Twitter ha inoltre trovato 66 account creati per supportare la posizione geopolitica della Russia in Libia, Siria e Repubblica centrafricana. Altri 277 account sono stati eliminati, in quanto usati ...

Twitter rimuoverà foto e video pubblicati senza consenso dell'utente Con una nota sul proprio sito ufficiale, Twitter ha infatti annunciato che cancellerà foto e video degli utenti se pubblicate senza il consenso dei soggetti in questione. Twitter intende contrastare ...

Twitter rimuove 3.400 account di propaganda governativa Punto Informatico Twitter: sgominate reti di manipolazione, novità 2022, rumors su future funzioni Assieme ai tanti rumors che l'anno vista protagonista nelle scorse ore, la piattaforma di microblogging Twitter ha attirato l'attenzione dei media di settore anche per il suo ultimo post ufficiale in ...

Twitter rimuove 3.400 account di propaganda governativa Twitter ha eliminato oltre 3.400 account creati da Cina, Russia e altri quattro paesi per manipolare l'opinione pubblica mediante informazioni false.

