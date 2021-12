Tv Talk, Tommaso Zorzi lascia senza parole Massimo Bernardini: “lascio Mediaset perchè …” (Di domenica 5 dicembre 2021) Tommaso Zorzi è uno dei grandi protagonisti della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, oltre che il vincitore. In seguito alla partecipazione al noto reality show di Canale 5 il giovane influencer è stato ospite di vari programmi su Mediaset ma ad un certo punto ha scelto di lasciare questa rete per approdare su Discovery. Per quale motivo? A spiegarlo è stato lui stesso a Tv Talk. Tommaso Zorzi ospite di Tv Talk Sono passati diversi mesi da quando Tommaso Zorzi ha vinto il Grande Fratello Vip ma nonostante ciò continua ad essere oggi uno degli ex concorrenti di cui si parla di più. Il giovane influencer al momento è impegnato su Discovery Più nella conduzione del programma Drag Race Italia insieme a ... Leggi su baritalianews (Di domenica 5 dicembre 2021)è uno dei grandi protagonisti della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, oltre che il vincitore. In seguito alla partecipazione al noto reality show di Canale 5 il giovane influencer è stato ospite di vari programmi suma ad un certo punto ha scelto dire questa rete per approdare su Discovery. Per quale motivo? A spiegarlo è stato lui stesso a Tvospite di TvSono passati diversi mesi da quandoha vinto il Grande Fratello Vip ma nonostante ciò continua ad essere oggi uno degli ex concorrenti di cui si parla di più. Il giovane influencer al momento è impegnato su Discovery Più nella conduzione del programma Drag Race Italia insieme a ...

Advertising

TvTalk_Rai : Mettiti nei panni di un bravo intervistatore e fai una domanda a @tommaso_zorzi. Sarà ospite di Tv Talk sabato… - amyamy_wakeup : Tra l altro ieri a tv talk sia Tommaso che Priscilla sono stati favolosi . Chiari precisi misurati #ClubDragRace - ex_smiles : RT @_alwaystired__: A TV Talk ieri Priscilla insieme a Tommaso dicevank proprio questo negli anni in TV e passata sempre la macchietta dell… - _HeyJude91 : RT @_alwaystired__: A TV Talk ieri Priscilla insieme a Tommaso dicevank proprio questo negli anni in TV e passata sempre la macchietta dell… - _alwaystired__ : A TV Talk ieri Priscilla insieme a Tommaso dicevank proprio questo negli anni in TV e passata sempre la macchietta… -