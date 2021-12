Tuscolano | laboratorio e piantagione di “Maria” in camera da letto | la scoperta della Polizia FOTO

(Di domenica 5 dicembre 2021) “Un uomo in escandescenza presso la sua abitazione”. Questa la nota che la sala operativaQuestura ha diramato agli agenti del commissariato Appio eche, una volta arrivati sul posto, hanno trovato il soggetto in un forte stato di agitazione. Con grande sorpresa nella suada, situata al piano seminterrato, vi era unper la produzione e trasformazione dei derivatimarijuana e, in una stanza attigua, unadi “” completa di areatori e lampade e materiali utili alla coltivazione, produzione e confezionamento di stupefacente. Q.M. romano di 30 anni, è stato arrestato per produzione e spaccio. su Il CorriereCittà.

