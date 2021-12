Turismo, gli albergatori: “Hotel pieni a metà per Immacolata, brusca frenata per variante omicron e green pass” (Di domenica 5 dicembre 2021) Gli operatori turistici, in particolare gli albergatori, hanno riposto aspettative per il Ponte dell’8 dicembre, legato alla festa dell’Immacolata, ma sono state in parte disattese, soprattutto nelle città d’arte. L’occupazione delle camere è arrivata al 50% , in alcuni casi al 60% ma ben al di sotto non solo dei livelli pre covid ma anche rispetto al ponte del 1 novembre. “Nelle città d’arte da Firenze a Roma, da Venezia a Milano, l’occupazione delle camere è tra il 50 e il 60%, davvero un po’ bassa e solo per uno o due giorni, ma a questo si aggiunge un altro fattore grave, che le tariffe delle camere sono molo scese, praticamente si sono dimezzate rispetto a prima”. E’ quanto segnala all’Adnkronos il presidente dell’Associazione Italiana Confindustria Alberghi Maria Carmela Colaiacovo. Una situazione analoga viene registrata da ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 5 dicembre 2021) Gli operatori turistici, in particolare gli, hanno riposto aspettative per il Ponte dell’8 dicembre, legato alla festa dell’, ma sono state in parte disattese, soprattutto nelle città d’arte. L’occupazione delle camere è arrivata al 50% , in alcuni casi al 60% ma ben al di sotto non solo dei livelli pre covid ma anche rispetto al ponte del 1 novembre. “Nelle città d’arte da Firenze a Roma, da Venezia a Milano, l’occupazione delle camere è tra il 50 e il 60%, davvero un po’ bassa e solo per uno o due giorni, ma a questo si aggiunge un altro fattore grave, che le tariffe delle camere sono molo scese, praticamente si sono dimezzate rispetto a prima”. E’ quanto segnala all’Adnkronos il presidente dell’Associazione Italiana Confindustria Alberghi Maria Carmela Colaiacovo. Una situazione analoga viene registrata da ...

