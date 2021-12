Tudor: «Partita bellissima che si vede raramente. Una cosa pazzesca» (Di domenica 5 dicembre 2021) Roma, 5 dic. (LaPresse) – “Abbiamo iniziato bene nei primi 10 minuti poi dopo aver preso il gol loro arrivavano sempre prima di noi. Meritavamo di stare sotto tre reti, all’intervallo ci siamo parlati e poi ho detto ai ragazzi di parlarsi tra di loro perchè era una gara che si poteva ribaltare. C’è voluto un gol per sbloccare la Partita e alla fine abbiamo meritato di vincere. Partita bellissima che si vede raramente, ci dà il coraggio per il futuro. Sono contento, dopo il 3-0 vinci 4-3, è una cosa pazzesca”. Così Igor Tudor, tecnico del Verona, a Dazn, dopo la vittoria contro il Venezia. “Una Partita così non l’ho mai vissuta, c’è sempre una prima volta. Questa sfida ci dà coraggio perché c’è sempre da migliorare. Alla fine l’abbiamo ... Leggi su footdata (Di domenica 5 dicembre 2021) Roma, 5 dic. (LaPresse) – “Abbiamo iniziato bene nei primi 10 minuti poi dopo aver preso il gol loro arrivavano sempre prima di noi. Meritavamo di stare sotto tre reti, all’intervallo ci siamo parlati e poi ho detto ai ragazzi di parlarsi tra di loro perchè era una gara che si poteva ribaltare. C’è voluto un gol per sbloccare lae alla fine abbiamo meritato di vincere.che si, ci dà il coraggio per il futuro. Sono contento, dopo il 3-0 vinci 4-3, è una”. Così Igor, tecnico del Verona, a Dazn, dopo la vittoria contro il Venezia. “Unacosì non l’ho mai vissuta, c’è sempre una prima volta. Questa sfida ci dà coraggio perché c’è sempre da migliorare. Alla fine l’abbiamo ...

