Tripletta di Sofia Goggia | vince anche il SuperG di Lake Louise

Advertising

Eurosport_IT : Diciamolo insieme: TRIPLETE! ?????????? #Goggia | #EurosportSCI | #FISAlpine | #LakeLouise - LiaCapizzi : Il mega show di Sofia : tre su tre! Storica tripletta consecutiva a #LakeLouise. I 2 successi in discesa sono stati… - Agenzia_Ansa : Sofia Goggia dopo le due libere vince anche il superG a Lake Louise, realizzando una memorabile tripletta con tre v… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Sofia Goggia dopo le due libere vince anche il superG a Lake Louise, realizzando una memorabile tripletta con tre vittori… - alicejuvelove : RT @RaiSport: ? #SciAlpino Splendida #Goggia, tripletta a #LakeLouise L'#azzurra si aggiudica anche il #SuperG. Alle sue spalle #GutBehrami… -

Ultime Notizie dalla rete : Tripletta Sofia

Terza straordinaria affermazione perGoggia che di forza si è presa anche il supergigante di Lake Louise nella terza e ultima gara di Coppa del mondo femminile del programma canadese. La campionessa bergamasca, impostasi da ...Goggia dopo le due libere vince anche il superG a Lake Louise, realizzando una memorabilecon tre vittorie in tre giorni, impresa che riesce solo ai ...Sofia Goggia ha vinto il superG di Lake Louise, prova valida per la Coppa del Mondo 2021 di sci alpino. La bergamasca ha firmato una clamorosa tripletta sulle nevi canadesi: dopo le due discese libere ...Non c’è due senza tre. Sofia Goggia completa la sua personale tripletta sulla Men’s Olympic Downhill di Lake Louise vincendo anche il superG dopo i trionfi di ieri e l’altro ieri in discesa libera. Ba ...