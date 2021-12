Trento | è morto Alfonsino Ercole | direttore generale dell’Associazione Nazionale Alpini

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 dicembre 2021)in lutto., èall’Ospedale di. L’annuncio è stato dato dal presidenteSebastiano Favero, con una frase tipica degli: “è andato avanti”.era nato nel 1943 ed era stato colto da malore pochi giorni fa nella sua casa di Caldiero Veronese. “È davvero difficile per me riuscire ad esprimere tutti i sentimenti che si affollano attorno al dolore per questa perdita. – ha detto Favero – Una perdita, sicuramente, per la grande famiglia alpina, a cui lui tanto ha dato, sino agli ultimi giorni e per chi, come me, lo ha avuto a lungo come ...