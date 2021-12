Tragedia nel Motocross | il pilota Rene Hofer | 19 anni | morto sotto a una valanga

(Di domenica 5 dicembre 2021) Una disgrazia. Per la famigliae gli amici, per il team Ktm MX2, per il Mondialee per tutto il mondo del fuoristrada.ufficiale Ktm nel MondialeMX2, è ...

Una disgrazia. Per la famiglia Hofer e gli amici, per il team Ktm MX2, per il Mondiale Motocross e per tutto il mondo del fuoristrada. Rene Hofer, pilota ufficiale Ktm nel Mondiale Motocross MX2, è morto nella giornata di sabato 4 dicembre 2021 a causa di una valanga. L'austriaco, che stava sciando assieme ad amici in Austria, non è riuscito a mettersi al riparo e ...