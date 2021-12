Tragedia a Napoli, 15enne trovato morto nella sua cameretta: “Era un piccolo genio” (Di domenica 5 dicembre 2021) Sono stati i genitori di Luca, 15 anni, a trovare il figlio privo di vita nella sua cameretta. Originario di Soccavo, l’adolescente sarebbe stato stroncato da un malore improvviso, le cui cause sono ancora in fase di accertamento. I fatti risalgono al 2 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 5 dicembre 2021) Sono stati i genitori di Luca, 15 anni, a trovare il figlio privo di vitasua. Originario di Soccavo, l’adolescente sarebbe stato stroncato da un malore improvviso, le cui cause sono ancora in fase di accertamento. I fatti risalgono al 2 L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Luca, 15 anni, trovato morto nella sua stanzetta: tragedia a Napoli, famiglia sconvolta - leggoit : Luca, 15 anni, trovato morto nella sua stanzetta: tragedia a Napoli, famiglia sconvolta - AMERICANSYCH0 : ogni volta che scendo a napoli quando devo tornare su è una tragedia è sempre stato così ma pensavo che all’alba de… - AlessandraCamm : RT @sudreporter: #EstatalamanodiDio non è un omaggio a #Napoli nè un #film per #Maradona ma una pellicola da Oscar perchè racconta tragedia… - peppemanzo : RT @sudreporter: #EstatalamanodiDio non è un omaggio a #Napoli nè un #film per #Maradona ma una pellicola da Oscar perchè racconta tragedia… -