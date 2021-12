Tra i neonati che lottano per la vita, figli di mamme contagiate e senza vaccino (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nella terapia intensiva del Policlinico Federico II di Napoli, 25 incubatrici ospitano i bimbi partoriti prematuramente a causa del Covid. Il primario: “Imploriamo tutte le donne incinte di immunizzarsi” Leggi su repubblica (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nella terapia intensiva del Policlinico Federico II di Napoli, 25 incubatrici ospitano i bimbi partoriti prematuramente a causa del Covid. Il primario: “Imploriamo tutte le donne incinte di immunizzarsi”

Advertising

repubblica : Tra i neonati che lottano per la vita, figli di mamme contagiate e senza vaccino [di Alessandra Ziniti] - bb91687509 : RT @Miti_Vigliero: 'Tra i neonati che lottano per la vita, figli di mamme contagiate e senza vaccino Nella terapia intensiva del Federico… - Lialacor : RT @Miti_Vigliero: 'Tra i neonati che lottano per la vita, figli di mamme contagiate e senza vaccino Nella terapia intensiva del Federico… - ladome17 : RT @Miti_Vigliero: 'Tra i neonati che lottano per la vita, figli di mamme contagiate e senza vaccino Nella terapia intensiva del Federico… - margherita27117 : RT @Miti_Vigliero: 'Tra i neonati che lottano per la vita, figli di mamme contagiate e senza vaccino Nella terapia intensiva del Federico… -