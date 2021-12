Tra Hamilton e Verstappen deciderà Abu Dhabi (dopo la farsa in Arabia Saudita) (Di domenica 5 dicembre 2021) L’onesta premessa di questo racconto è che tutto quel che leggerete potrebbe essere cancellato da una decisione della giuria di gara. Qualunque essa sarà, quella di Jeddah resterà nella storia della Formula 1 come la gara peggio gestita in 71 anni di storia. Non ci sono precedenti simili, quel che hanno combinato Michael Masi (direttore di corsa) e i commissari ha avuto solo il merito di regalarci l’ultima gara di domenica prossima con i due contendenti esattamente a pari punti. Per il resto è stata una farsa. Impossibile citare tutti gli episodi. Andiamo però su quel che è accaduto alle 20 e 39 ora italiana. Lewis Hamilton ha vinto, con il giro veloce, davanti a Max Verstappen. Quindi ha guadagnato 8 punti sull’olandese e ad Abu Dhabi i due arrivano con 369,5 punti a testa. dopo 21 Gran Premi non c’è ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 5 dicembre 2021) L’onesta premessa di questo racconto è che tutto quel che leggerete potrebbe essere cancellato da una decisione della giuria di gara. Qualunque essa sarà, quella di Jeddah resterà nella storia della Formula 1 come la gara peggio gestita in 71 anni di storia. Non ci sono precedenti simili, quel che hanno combinato Michael Masi (direttore di corsa) e i commissari ha avuto solo il merito di regalarci l’ultima gara di domenica prossima con i due contendenti esattamente a pari punti. Per il resto è stata una. Impossibile citare tutti gli episodi. Andiamo però su quel che è accaduto alle 20 e 39 ora italiana. Lewisha vinto, con il giro veloce, davanti a Max. Quindi ha guadagnato 8 punti sull’olandese e ad Abui due arrivano con 369,5 punti a testa.21 Gran Premi non c’è ...

