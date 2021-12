Torre Annunziata, tenta di sfondare la porta di casa dell’ex: arrestato (Di domenica 5 dicembre 2021) A Torre Annunziata, un 29enne è stato arrestato dai Carabinieri, intervenuti proprio mentre stava tentando di sfondare la porta di casa dell’ex con calci e pugni. tenta di sfondare la porta della casa dove viva la ex: provvidenziale l’intervento dei carabinieri che lo hanno bloccato. È accaduto a Torre Annunziata (Napoli) dove i carabinieri della Leggi su 2anews (Di domenica 5 dicembre 2021) A, un 29enne è statodai Carabinieri, intervenuti proprio mentre stavando diladicon calci e pugni.diladelladove viva la ex: provvidenziale l’intervento dei carabinieri che lo hanno bloccato. È accaduto a(Napoli) dove i carabinieri della

