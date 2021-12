Toni Santagata, morto il cantautore pugliese (Di domenica 5 dicembre 2021) È improvvisamente morto il cantautore pugliese Toni Santagata. L’artista aveva 85 anni al momento della morte, annunciata dalla moglie Giovanna con cui aveva festeggiato 50 anni di matrimonio, che lo ha reso noto all’ANSA. Portò il folclore pugliese ai livelli di hit, con canzoni come Quant’è bello lu primm’ammore, o Lu maritiello. Si chiamava in realtà AnTonio Morese, ed era nato a Sant’Agata di Puglia il 9 dicembre 1935. Marianna Soru Seguici suInstagramFacebook L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 5 dicembre 2021) È improvvisamenteil. L’artista aveva 85 anni al momento della morte, annunciata dalla moglie Giovanna con cui aveva festeggiato 50 anni di matrimonio, che lo ha reso noto all’ANSA. Portò il folcloreai livelli di hit, con canzoni come Quant’è bello lu primm’ammore, o Lu maritiello. Si chiamava in realtà Ano Morese, ed era nato a Sant’Agata di Puglia il 9 dicembre 1935. Marianna Soru Seguici suInstagramFacebook L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

Advertising

TgLa7 : E' morto il cantautore pugliese Toni Santagata. Aveva 85 anni - Agenzia_Ansa : E' morto Toni Santagata. Il cantautore pugliese, notissimo anche in tv, aveva 85 anni #ANSA - 50GENNY : RT @fabbri333: E' morto Toni Santagata - Musica - ANSA - GDS_it : È morto improvvisamente Toni #Santagata, cantante, cantautore, compositore, conduttore in radio e tv, popolarissimo… - BreakingItalyNe : RT @Agenzia_Ansa: E' morto Toni Santagata. Il cantautore pugliese, notissimo anche in tv, aveva 85 anni #ANSA -