Tommaso Zorzi confessa tutto, la rivelazione lascia di stucco (Di domenica 5 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Tommaso Zorzi si lascia andare ad una confessione che tutti da tempo stavano aspettando e che riguarda proprio qualcosa successo nell’ultimo periodo. Si torna a parlare del giovane showman che con la sua vittoria lo scorso anno al Grande Fratello Vip ha ottenuto al vera popolarità e il successo sotto tanti punti di vista. Felice Leggi su youmovies (Di domenica 5 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.siandare ad una confessione che tutti da tempo stavano aspettando e che riguarda proprio qualcosa successo nell’ultimo periodo. Si torna a parlare del giovane showman che con la sua vittoria lo scorso anno al Grande Fratello Vip ha ottenuto al vera popolarità e il successo sotto tanti punti di vista. Felice

Advertising

TvTalk_Rai : Divano, tisana e mente aperta. Oggi ore 15.00 su @RaiTre con @tommaso_zorzi #tvtalk #tvzip - TvTalk_Rai : 'L'edizione italiana è diversa dalle altre, perché vuole avvicinare all'arte (le arti) drag il pubblico. Diamo trid… - TvTalk_Rai : Nella versione americana di #DragRaceItalia sono spesso ospiti politici. 'Una Meloni o un Salvini dovrebbero venire… - benniswagluce : RT @stufadellavita: 5 dicembre 2020 Tommaso Zorzi che balla sotto la pioggia Don’t stop me now ?? MOMENTO ICONICO #gfvip #tzvip https://t.co… - Merycat16 : RT @stufadellavita: 5 dicembre 2020 Tommaso Zorzi che balla sotto la pioggia Don’t stop me now ?? MOMENTO ICONICO #gfvip #tzvip https://t.co… -