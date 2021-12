Tinto Brass: «L’eros spaventa il potere, perché è fantasia e quella non la puoi arginare. È sovversivo» (Di domenica 5 dicembre 2021) Sul Corriere della Sera una bellissima intervista a Tinto Brass. Ha 88 anni. «Lo sa come mi diverto oggi? Cerco i canali tv che di notte passano i miei lavori e mi incazzo ogni volta che vedo una scena massacrata». Dal 2017 è sposato con Caterina Varzi, ne parla. «Undici anni fa un’emorragia cerebrale mi tolse memoria e parola. Mi ha salvato Caterina: la sera si spogliava davanti a me. La guardavo, mi eccitavo e così ho ritrovato la voglia di vivere». Brass è nato a Milano, ma cresciuto a Venezia. «Con mio padre litigavo ma poi, di nascosto, andavo a sentirlo arringare in tribunale, era un famoso avvocato. Con mia madre no, non ci siamo mai capiti. Mi giudicava, disprezzava la mia indole carnale, era dura e fredda. Una volta venne sul set de La Chiave. Non batté ciglio, ma alla fine mi disse: ‘Bene, ce l’hai fatta, sei diventato un ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 5 dicembre 2021) Sul Corriere della Sera una bellissima intervista a. Ha 88 anni. «Lo sa come mi diverto oggi? Cerco i canali tv che di notte passano i miei lavori e mi incazzo ogni volta che vedo una scena massacrata». Dal 2017 è sposato con Caterina Varzi, ne parla. «Undici anni fa un’emorragia cerebrale mi tolse memoria e parola. Mi ha salvato Caterina: la sera si spogliava davanti a me. La guardavo, mi eccitavo e così ho ritrovato la voglia di vivere».è nato a Milano, ma cresciuto a Venezia. «Con mio padre litigavo ma poi, di nascosto, andavo a sentirlo arringare in tribunale, era un famoso avvocato. Con mia madre no, non ci siamo mai capiti. Mi giudicava, disprezzava la mia indole carnale, era dura e fredda. Una volta venne sul set de La Chiave. Non batté ciglio, ma alla fine mi disse: ‘Bene, ce l’hai fatta, sei diventato un ...

