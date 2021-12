The Sims 4: annunciato il nuovo Kit Modern Menswear (Di domenica 5 dicembre 2021) Tramite comunicato stampa, Electronic Arts e Maxis hanno rivelato il nuovo Kit Modern Menswear di The Sims 4, creato in collaborazione con lo stilista inglese Stefan Cooke La serie di The Sims ha compiuto quest’anno esattamente 21 anni, e il quarto capitolo, forse il più apprezzato ed aggiornato, continua ad espandersi periodicamente con tanto nuovo contenuto. Tramite comunicato stampa, Maxis ed Electronic Arts hanno annunciato il nuovo Kit Modern Menswear, il nuovo fashion kit per i giocatori che vogliono espandere lo stile dei loro Sims e la loro creatività. Il set è disponibile dal 2 dicembre su PC e Mac tramite Origin e Steam, e su PS4, PS5, Xbox Series X S e Xbox One. The ... Leggi su tuttotek (Di domenica 5 dicembre 2021) Tramite comunicato stampa, Electronic Arts e Maxis hanno rivelato ilKitdi The4, creato in collaborazione con lo stilista inglese Stefan Cooke La serie di Theha compiuto quest’anno esattamente 21 anni, e il quarto capitolo, forse il più apprezzato ed aggiornato, continua ad espandersi periodicamente con tantocontenuto. Tramite comunicato stampa, Maxis ed Electronic Arts hannoilKit, ilfashion kit per i giocatori che vogliono espandere lo stile dei loroe la loro creatività. Il set è disponibile dal 2 dicembre su PC e Mac tramite Origin e Steam, e su PS4, PS5, Xbox Series X S e Xbox One. The ...

Ultime Notizie dalla rete : The Sims The Sims 4: nuovi look nel kit Modern Menswear Electronic Arts e Maxis sono lieti di rivelare, nella giornata di oggi, che il Kit Modern Menswear di The Sims 4 , il nuovo fashion kit per i giocatori che vogliono espandere lo stile dei loro Sims e la loro creatività, è finalmente disponibile per tutti i giocatori. Si tratta di uno dei moltissimi ...

The Sims 4: inizia la campagna Find Yorselves ... invitando tutti a scoprire i diversi lati di se stessi esplorando la vita senza confini in The Sims 4 . Il titolo è lo strumento definitivo per la scoperta della propria personalità, dove la libertà ...

The Sims 4: disponibile il Kit Modern Menswear NerdPool The Sims 4: annunciato il nuovo Kit Modern Menswear Electronic Arts e Maxis hanno rivelato il nuovo Kit Modern Menswear di The Sims 4, creato in collaborazione con Stefan Cooke.

