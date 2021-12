The Last Duel, Ridley Scott se la prende con un giornalista: "Vada a quel paese" (VIDEO) (Di domenica 5 dicembre 2021) Ridley Scott non ha gradito il commento di un giornalista durante il press tour di The Last Duel, e lo ha mandato a quel paese senza troppi preamboli: ecco il VIDEO. Continua il press tour di The Last Duel, uno dei più recenti film di Ridley Scott, ma il regista non ha gradito molto il commento di un giornalista sulla sua sua filmografia, e gli ha beatamente consigliato di farsi un bel viaggetto voi-sapete-dove. Come riporta IndieWire, nel VIDEO dell'intervista diventato ormai virale sui social, il giornalista condivide una sua osservazione sulla pellicola, definendola più realistica di altri film realizzati dal regista, come ad esempio ... Leggi su movieplayer (Di domenica 5 dicembre 2021)non ha gradito il commento di undurante il press tour di The, e lo ha mandato asenza troppi preamboli: ecco il. Continua il press tour di The, uno dei più recenti film di, ma il regista non ha gradito molto il commento di unsulla sua sua filmografia, e gli ha beatamente consigliato di farsi un bel viaggetto voi-sapete-dove. Come riporta IndieWire, neldell'intervista diventato ormai virale sui social, ilcondivide una sua osservazione sulla pellicola, definendola più realistica di altri film realizzati dal regista, come ad esempio ...

Advertising

acmilan : 38 points in 16 games, when was the last time we managed a better start to the season? Find out in today's stats ??… - acmilan : Can you remember the last Brazilian to score two away goals for us? Find out in our match stats ??… - DisneyPlusIT : Diamo ufficialmente il via al mese dello streaming delle feste su #DisneyPlus! ?? Questi e tantissimi altri regali ??… - JustShamandalie : @moonvliqht Seguendo il Mood 'avventuroso' ti consiglio 'The last kingdom' e 'Barbari' che trovi entrambi su Netfli… - AndresG3199 : RT @DamianBarisch: #TCenSanJuan The last Dance. El UPD de carrera para Ortelli -