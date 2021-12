Tenta di sfondare porta di casa della ex, arrestato nel Napoletano (Di domenica 5 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – Tenta di sfondare la porta della casa dove viva la ex: provvidenziale l’intervento dei carabinieri che lo hanno bloccato. È accaduto a Torre Annunziata (Napoli) dove i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno arrestato per atti persecutori un uomo di 29 anni. La gazzella dell’Arma è intervenuta presso l’abitazione di una donna che aveva chiesto aiuto al 112. La vittima si era chiusa in casa e il ventinovenne pretendeva di entrare. Già in passato, come hanno appreso successivamente le forze dell’ordine, la donna aveva dovuto assistere ad atteggiamenti simili da parte dell’ex compagno, ma questa volta l’uomo sembrava avere intenzioni più pericolose. I ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 5 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) –diladove viva la ex: provvidenziale l’intervento dei carabinieri che lo hanno bloccato. È accaduto a Torre Annunziata (Napoli) dove i carabinierisezione radiomobilelocale compagnia hannoper atti persecutori un uomo di 29 anni. La gazzella dell’Arma è intervenuta presso l’abitazione di una donna che aveva chiesto aiuto al 112. La vittima si era chiusa ine il ventinovenne pretendeva di entrare. Già in passato, come hanno appreso successivamente le forze dell’ordine, la donna aveva dovuto assistere ad atteggiamenti simili da parte dell’ex compagno, ma questa volta l’uomo sembrava avere intenzioni più pericolose. I ...

