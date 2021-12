Tennis, Matteo Berrettini: “Dopo il Queen’s pensavo che gli scommettitori fossero matti a darmi in finale a Wimbledon” (Di domenica 5 dicembre 2021) Matteo Berrettini è tornato a parlare della propria stagione ai microfoni di Cachemire Podcast, condotto da Edoardo Ferrario e Luca Ravenna. Tra gli argomenti toccati le prime esperienze a Wimbledon, Djokovic, l’erba e gli italiani del passato: parole senza grandi riferimenti, dunque, al prossimo futuro. Su Wimbledon junior 2014: “Persi al secondo turno. Quando uscii dal campo mi dissi che questo posto dev’essere visto almeno una volta nella vita. Anche chi non sa di Tennis deve sapere l’importanza che ha questo torneo. Ho sempre avuto la sensazione che in quello scenario succedesse qualcosa di speciale. Quest’anno ho davvero avuto quei pensieri“. Sull’erba: “Dopo aver vinto al Queen’s, molti dicevano che le agenzie di scommesse mi davano per finalista a ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021)è tornato a parlare della propria stagione ai microfoni di Cachemire Podcast, condotto da Edoardo Ferrario e Luca Ravenna. Tra gli argomenti toccati le prime esperienze a, Djokovic, l’erba e gli italiani del passato: parole senza grandi riferimenti, dunque, al prossimo futuro. Sujunior 2014: “Persi al secondo turno. Quando uscii dal campo mi dissi che questo posto dev’essere visto almeno una volta nella vita. Anche chi non sa dideve sapere l’importanza che ha questo torneo. Ho sempre avuto la sensazione che in quello scenario succedesse qualcosa di speciale. Quest’anno ho davvero avuto quei pensieri“. Sull’erba: “aver vinto al, molti dicevano che le agenzie di scommesse mi davano per finalista a ...

