Tennis: finale Coppa Davis, Rublev batte Gojo e Russia-Croazia 1-0 (Di domenica 5 dicembre 2021) Madrid, 5 dic. - (Adnkronos) - Andrey Rublev supera 6-4 7-6 (7-5) Borna Gojo e porta alla Russia il primo punto della finale della Coppa Davis 2021 contro la Croazia in corso di svolgimento alla Madrid Arena. Nell'altro singolare in campo per la Russia Daniil Medvedev che sfida Marin Cilic.

