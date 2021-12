Tennis: Coppa Davis, l'Italia sfiderà la Slovacchia nel turno preliminare dell'edizione 2022 (Di domenica 5 dicembre 2021) Madrid, 5 dic. - (Adnkronos) - Sarà la Slovacchia l'avversaria dell'Italia nel turno preliminare della Coppa Davis in programma venerdì 4 e sabato 5 marzo 2022. Gli azzurri guidati dal capitano Filippo Volandri giocheranno in trasferta. L'Italia ha vinto l'unico precedente contro la Slovacchia disputato sulla terra rossa di Cagliari nel 2009 e valido per i quarti del Gruppo I/Zona Europa-Africa. Nell'occasione Potito Starace, Fabio Fognini e Flavio Cipolla (capitano Corrado Barazzutti) si imposero per 4-1 su Dominic Hrbaty, Lukas Lacko, Michal Mertinak e Filip Polasek (capitano Miloslav Mecir). Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) Madrid, 5 dic. - (Adnkronos) - Sarà lal'avversarianelin programma venerdì 4 e sabato 5 marzo. Gli azzurri guidati dal capitano Filippo Volandri giocheranno in trasferta. L'ha vinto l'unico precedente contro ladisputato sulla terra rossa di Cagliari nel 2009 e valido per i quarti del Gruppo I/Zona Europa-Africa. Nell'occasione Potito Starace, Fabio Fognini e Flavio Cipolla (capitano Corrado Barazzutti) si imposero per 4-1 su Dominic Hrbaty, Lukas Lacko, Michal Mertinak e Filip Polasek (capitano Miloslav Mecir).

